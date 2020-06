Keeper Stekelenburg keert terug op het oude nest bij Ajax

AMSTERDAM - Doelman Maarten Stekelenburg maakt komend seizoen zijn rentree bij Ajax. De geboren Haarlemmer komt transfervrij over van het Engelse Everton FC en tekent een contract voor één seizoen.

"Als gezin wilden wij sowieso dit jaar terug naar Nederland en ik hoopte daarbij eigenlijk maar op één club", zegt Stekelenburg op de webstite van de Amsterdammers. " Na goede gesprekken met Marc Overmars en Erik ten Hag was het voor mij daarom snel duidelijk. Ik heb er veel zin in."

"Na goede gesprekken met Marc Overmars en Erik ten Hag was het voor mij snel duidelijk"

Quote

Stekelenburg doorliep de jeugdopleiding van Ajax en keepte van 2002 tot en met 2011 voor het eerste elftal. De goalie maakte zijn debuut in Amsterdam op 11 augustus 2002 in de wedstrijd Ajax – PSV (3-1) en speelde 282 officiële wedstrijden voor Ajax.

De 58-voudig international werd met Ajax drie keer landskampioen (2002, 2004, 2011), won drie keer de KNVB-beker (2006, 2007 en 2010) en veroverde vier keer de Johan Cruijff Schaal (2002, 2005, 2006 en 2007). Hij kwam na Ajax uit voor AS Roma, Fulham, Monaco en Southampton. De laatste vier seizoenen stond de sluitpost onder contract bij Everton.

Het is nog niet duidelijk of Stekelenburg de concurrentie aan zal gaan met André Onana. De keeper uit Kameroen heeft aangegeven te willen vertrekken, maar een transfer is tot op heden niet concreet geworden.