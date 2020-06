Gooise coronahuisarts tevreden over dalende cijfers: "Maar we blijven waakzaam"

BLARICUM - Gooise sterfgevallen door het coronavirus zijn er al een maand niet meer en van alle duizenden coronatest blijkt slechts een enkeling echt besmet met het coronavirus. Het zijn cijfers die voor opgewekte gezichten zorgen bij de Gooise huisartsen. "Maar we zijn er nog niet, we blijven waakzaam", zegt huisarts René Batenburg.

De Gooise coronacijfers laten al een tijdje een dalende trend zien. "Het gaat gewoon goed", zegt Batenburg op NH Gooi Radio . "De cijfers zijn momenteel ontzettend stabiel, vooral als het gaat om nieuwe besmettingen. Dat zijn er heel weinig. Als je kijkt naar de nieuwe testen die de GGD nog elke dag doet, blijkt er van de honderd tot honderdvijftig testen slechts een enkeling echt besmet. Dat is absoluut goed nieuws."

Maar helemaal zonder zorgen zijn de Gooise huisartsen nog allerminst. Hoewel er weinig nieuwe besmettingen zijn, blijft het gevaar van corona op de loer liggen. "Zeker omdat mensen de de maatregelen wat meer loslaten nu ze merken dat het door het hele land beter gaat. Dat merken we nu al. Er gaan veel meer mensen de straat op en ze kruipen ook weer dichter bij elkaar. De discussie of de maatregelen nog nodig zijn, wordt ook groter. Daar maken wij ons wel degelijk zorgen om."

Gezond verstand

De Gooise huisarts hoopt dan ook dat mensen hun gezonde verstand blijven verbruiken. "Ik snap dat er wat lichter over gedacht wordt, omdat je steeds hoort dat de cijfers de goede kant op gaan. Maar we moeten echt voorzichtig blijven. Mensen moeten de maatregelen ook echt goed op blijven volgen. Je ziet op andere plekken dat de regels worden versoepeld en er toch weer oplevingen komen. Dat moeten we echt niet willen."

Coronacentrum

Het centraal coronacentrum voor de deur van het Blaricumse Tergooiziekenhuis, waar mensen met corona-achtige klachten worden opgevangen, blijft voorlopig ook dienst doen. "Doordeweeks pakken de huisartsen dat nu overdag zelf weer op, maar 's avonds en in het weekend blijven we daar mensen zien. Ook blijven de noodgebouwen er nog staan mocht er toch nog een tweede golf komen."