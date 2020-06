Drukke dag voor Naarder reddingsbrigade: negen watersporters in nood geholpen

De boot van de Naarder reddingsbrigade moest 's middags eerst uitrukken voor een melding van een zeilboot in de problemen op het Markermeer. Daar zou geen opvarende meer aan boord zijn. Het was even onduidelijk waar de boot precies was, waardoor naast de Naarders ook andere reddingsboten uitrukten. De zeilboot werd even later gevonden door de andere boten en de bemanning bleek in goede gezondheid.

Later in de middag moest de Naarder reddingsboot uitrukken om hulp te verlenen aan twee opvarenden van een omgeslagen zeilboot bij Forteiland Pampus. De boot dreigde aan lager wal te raken, maar dat kon door ingrijpen van de reddingsbrigade voorkomen worden.

Toen de reddingsbrigade daarna wilde terugkeren kwam de volgende melding alweer binnen. Een boot met motorproblemen en de twee opvarenden moesten naar de jachthaven van Naarden worden geholpen.

Jongens zonder reddingsvesten

De boot was nog niet afgemeerd of de telefoon rinkelde nog een keer. Een watersporter zag op het Gooimeer voor de kust van Almere vijf jonge jongens met een motorbootje in de problemen. Door de aanwakkerende wind waren er inmiddels flinke golven. De jongens kregen al flink wat water over zich heen door de golven, en droegen bovendien geen reddingsvesten.

Toen de reddingsbrigade bij de jongens kwam, bleken ze al op de weg terug. Ze gaven aan de weersomstandigheden te hebben onderschat. De reddingsbrigade heeft de jongens geholpen om veilig de haven van Huizen te halen.