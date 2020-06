Horinees stuurt brief naar gemeente en wil referendum voor standbeeld J.P. Coen

HOORN - De spanningen rondom het omstreden standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op de Roode Steen in Hoorn liepen de laatste dagen hoog op. Horinees Rik Meester heeft daarom een brief naar de gemeente gestuurd, waarin hij een referendum voorstelt voor het wel of niet behouden van het standbeeld op de huidige plek.

De brief heeft hij zondag persoonlijk overhandigd aan de burgemeester. Hij heeft dan ook goede hoop dat zijn aangevraagde referendum dinsdag bij de raadsvergadering, op de agenda zal staan. Meester: "Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier is. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat het gaat lukken."

"Waarom zouden we niet voor J.P. een referendum organiseren? Ik denk dat dat de beste mogelijkheid is om de spanningen die er zijn, enigszins te kunnen kanaliseren", legt Meester zijn idee achter het referendum uit.

Zwarte bladzijden

Meester is niet de enige die actie onderneemt. Ook Miriam Groot en Juliët Beuken zijn een manifest gestart genaamd 'de Zwarte Bladzijden', waarin zij de burgemeester van Hoorn vragen om de hele geschiedenis van de stad zichtbaar te maken. "Er is in Hoorn te weinig aandacht voor de gruwelijke daden die gepaard zijn gegaan met het succes van ‘De stad van de Gouden Eeuw’", is te lezen op hun website.

De twee hebben zelf een kaart ontworpen en roepen de mensen via sociale media op, om hun kaart uit te printen en ondergetekend naar het adres van de burgemeester te sturen. Daarmee onderschrijf je het manifest dat zij in een langere brief al naar de burgemeester hebben gestuurd. "Ons initiatief is niet zo zeer voor of tegen het standbeeld, maar gaat echt om het uitbreiden van de informatie", laat Miriam Groot weten.