De Peiling: Moet het salaris van zorgmedewerkers omhoog?

De zorg is overbelast en onderbetaald, stellen actievoerende zorgmedewerkers in een manifest. De massale steun uit de samenleving voor de zorg tijdens de coronacrisis wordt gewaardeerd, maar 'van applaus kun je geen boodschappen doen'. Vind jij dat zorgpersoneel beter betaald moet worden?

Verpleegkundige uit Alkmaar

Tanneke Goverse is verpleegkundige op de operatiekamer van bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en mede initiatiefnemer van het manifest voor de zorg. "Rutte roept dat we helden zijn, maar dat voel ik me niet", zegt ze in het NHD. "We zijn opgeleide professionals die keihard werken. Schouders eronder."

Alle waardering, lof en applaus voor de zorg noemt ze ’super lief’. „Maar van applaus kun je geen boodschappen doen, kan je gezin niet eten en je betaalt er de hypotheek niet mee”, zegt Goverse, kostwinner en alleenstaande moeder van vier kinderen. Grote onvrede

De onvrede op de werkvloeren in alle sectoren van de zorg is volgens de opstellers van het manifest groot. Op hun website schrijven ze: 'De zorg is ziek, en zorgprofessionals worden daar zelf ziek van of stromen uit. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar. Het is niet effectief en het wordt alleen maar duurder. De werkvloer ziet wat er anders kan en moet, maar de macht ligt op dit moment bij leken en zorgverzekeraars.'

Afgelopen weekend is daarom het Afgelopen weekend is daarom het Manifest voor de Zorg gepresenteerd op sociale media. Dit zijn punten uit het manifest: Stop de marktwerking in de zorg. Macht van de zorgverzekeraars moet stoppen en terug naar de zorgverleners.

Betere lonen NU! Nog jaren wachten is geen optie. Onregelmatige diensten (avond, weekend feestdagen) dienen beter beloond te worden.

Eén cao voor de gehele zorgsector. Nu zijn er vijf verschillende caos. Dat zorgt voor rompslomp en ongelijkheid.

Inspraak! Betrekken van en luisteren naar alle medewerkers in de zorg. Niet over maar met ons praten. Wij weten als geen ander wat er nodig is op de werkvloer

Wat vind jij?

De coronacrisis heeft eens te meer aangetoond hoe hard we de zorg nodig hebben. Vind jij het hoog tijd dat we onze waardering ook op een andere manier laten horen dan met applaus of een vlag aan de gevel? Meer inspraak, beter loon en een eind aan de marktwerking? We horen graag hoe jij daarover denkt!