Helderse brandweerman start crowdfunding om zijn collega's in Gambia te helpen

DEN HELDER - Commandant Twan Langenhuizen van het Korps Marinebrandweer in Den Helder schrok zich een hoedje toen hij in 2019, tijdens een privéreis, de brandweerkazerne van Brikama in Gambia bezocht. Zijn collega's hadden er amper materiaal, zag hij, en wat er stond, was te oud. Toen vorige maand een grote brand uitbrak op de markt maar de brandweer niet kon uitrukken, was voor hem de maat vol.

"Ik heb inmiddels een wagen klaar staan om die kant op te sturen", vertelt Langenhuizen. "En er komt uit het hele land ook al wat materiaal deze kant op. Maar we hebben nog veel meer spullen nodig. In totaal hebben we 10.000 euro nodig. Dat is ook voor het vervoer."

Dankzij zijn contacten binnen de brandweer en de overheid krijgt hij al veel hulp aangeboden. "We willen de wagen en alle spullen naar Dakar verschepen. We hebben al kunnen regelen dat de brandweerwagen daar onderdak krijgt. Ik ga daar samen met een gids naartoe en brengen hem dan naar Brikama", vertelt Langenhuizen. Twee collega's van het Korps Marinebrandweer zullen daar training geven zodat de mensen ook weten hoe ze de spullen moeten gebruiken.

Technische gebreken

Bij de brand vorige maand op de markt van Brikama (Gambia) werden 72 stalletjes verwoest, er was door technische gebreken in geen velden of wegen een brandweerwagen te zien. Op de crowdfundingspagina staat een lijst met kosten voor de hulpactie: "We hebben wel geld nodig, maar dat is voor het materiaal en vervoer. We brengen geen zak geld die kant op. Het gaat alleen maar om spullen. De wagen die we hebben, komt uit 1996, die is volledig mechanisch. Dat is hartstikke mooi want als er dan iets stuk gaat, kunnen ze het zelf repareren."