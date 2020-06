Klein groepje Laarders loopt ondanks corona toch de Sint-Jansprocessie

LAREN - Het was door het coronavirus heel anders dan anders. Geen wapperende vlaggen, geen honderden mensen langs de kant. Toch liep een klein groepje Laarders gisteren de traditionele Sint Jansprocessie door het dorp.

Caspar Huurdeman Fotografie

De maatregelen rond het coronavirus zorgden ervoor dat de 'echte' Sint Jansprocessie dit jaar voor het eerst in 134 jaar niet door kon gaan. Het was voor veel Laarders een grote teleurstelling, want de heilige processie ter ere van de geboortedag van patroonheilige Johannes de Dooper hoort bij Laren. Elk jaar lopen er honderden mensen mee en staan er nog veel meer langs de kant van de weg te kijken.

Lees ook Play Gooi Coronavirus zet streep door eeuwenoude Laarder Sint Jansprocessie

Samen zingen en bidden, maar dan anders Deze zondag was alles anders. Geen versierd Laren, geen honderden toeschouwers. Maar helemaal geen processie lopen ging voor een klein groepje Laarders gisteren veel te ver. Ze verzamelden zich 's ochtends toch voor de Sint Jansbasiliek om samen al biddend en zingend naar het Sint Janskerkhof te lopen. Onder hen ook de 60-jarige Vincent Hilhorst die de processie al vijftig keer heeft gelopen. De wandelende Laarders zorgden er voor dat hun alternatieve Sint Jansprocessie in een verder vrij leeg Laren toch nog indrukwekkend werd. Volgend jaar wel weer Ook het Broerderschap van Sint Jan liet de geboortedag van haar patroonheilige officieel niet in stilte voorbij gaan: er was een besloten eucharistieviering die andere Laarders via een livestream konden volgen. De klokken van de basiliek klonken wel gewoon. De hoop is dat volgend jaar de processie wel weer kan doorgaan.

Groepje Laarders loopt toch Sint Jansprocessie Caspar Huurdeman Fotografie

Groepje Laarders loopt toch Sint Jansprocessie Caspar Huurdeman Fotografie

Groepje Laarders loopt toch Sint Jansprocessie Caspar Huurdeman Fotografie

Groepje Laarders loopt toch Sint Jansprocessie Caspar Huurdeman Fotografie

Groepje Laarders loopt toch Sint Jansprocessie Caspar Huurdeman Fotografie