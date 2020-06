In hoeverre beïnvloedt corona jouw vakantie? Doe mee aan het NH Nieuws-panel onderzoek

NOORD-HOLLAND Over ruim een week begint de zomervakantie. Normaal gesproken hét moment om er zorgeloos op uit te trekken en ultieme vrijheid te ervaren. Maar door de coronacrisis is alles anders en het vieren van vakantie minder vanzelfsprekend. Wat ga jij dit jaar doen? We zijn erg benieuwd naar jouw aankomende vakantieplannen en ideeën, dus doe mee aan het onderzoek van het NH Nieuws-panel.

Met grote groepen vrienden barbecueën op de camping, een frisse duik nemen in het zwembad op het vakantiepark wanneer je maar wilt en mensen uitnodigen om spontaan een aantal dagen langs te komen. Waarschijnlijk zit dit er de aankomende zomervakantie niet in. Allemaal gevolgen van het heersende coronavirus. Wij willen graag van jou weten hoe jij jouw zomervakantie dit jaar gaat invullen, waar je naartoe gaat en of je plannen zijn aangepast door de gevolgen van de coronacrisis. Kies je toch voor een vakantie in het buitenland of blijf je liever dichtbij huis? En hoe denk jij dat mensen zich op vakantie gaan gedragen? Gaat iedereen zich aan de regels houden? Of laten we de teugels toch een beetje vieren? Meld je aan voor het NH Nieuws-panel Nog geen lid van het NH Nieuws-panel? Word lid en je krijgt een uitnodiging voor het onderzoek. De enquête kan worden ingevuld tot en met zondag 28 juni 2020.