Dankzij brugmanagementsysteem betere doorstroming vaar- en wegverkeer

HEERHUGOWAARD - Door gebruik te maken van een digitaal brugmanagementsysteem, kunnen brugwachters efficiënter brugopeningen plannen. Het systeem ziet nu al waneer bussen, recreatie- en beroepsvaarders de brug of sluis naderen. In de toekomst zal dat nog veel slimmer worden.

In het vaarwegennet van Noord-Holland liggen in totaal 285 beweegbare bruggen en sluizen. Hiervan liggen er 130 in een belangrijke weg en/of vaarweg. In 2015 lanceerde de provincie Noord-Holland het brugmanagementsysteem. Inmiddels zijn 49 bruggen en sluizen aangesloten op het systeem.