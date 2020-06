Steeds meer mensen shoppen digitaal, distributiecentra worden onmisbaar

HOORN - Ondanks dat veel mensen aangeven dat ze de kleine winkeliers graag helpen de coronacrisis door te komen, wordt er meer dan ooit besteld via het internet. Meubelbedrijf De Eekhoorn kan daarover meepraten. Het bedrijf levert meubels voor bekende online winkels als Fonq, Karwei, Wehkamp en VTWonen. Vijf jaar geleden haalde het bedrijf slechts 15 procent van de omzet uit onlinebestellingen, inmiddels is dat aandeel gestegen tot 75 procent.

Steeds meer mensen kopen spullen via internet: van kleding tot boeken en van boodschappen tot meubilair. Al die producten moeten uiteindelijk thuis op de mat terecht komen. Distributiecentra zijn daarbij een onmisbare schakel in de reis van producten, vanaf een online aankoop tot het moment waarop ze worden afgeleverd bij iemand thuis.

Doordat het gedrag van de klant verandert, verandert ook de manier waarop de goederen gedistribueerd worden. "Vroeger brachten we de meubels naar de winkels en die bracht ze vervolgens naar de klant. Nu brengen wij, in naam van de winkel, de spullen ‘direct’ naar de klant", vertelt Jos de Smit, commercieel directeur van De Eekhoorn. Dat levert dus minder verkeersbewegingen op en dus ook minder hinder, stelt hij.

Bedrijventerreinen

De provincie stelt kaders vast voor de planning van nieuwe bedrijventerreinen. Samen met de gemeenten in Noord-Holland Noord wil de provincie het overaanbod aan bedrijventerreinen terugdringen. De gemeenten in de regio's Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar en regio West-Friesland hebben een regionaal convenant bedrijventerreinen opgesteld, dat bepaalt waar nieuwe bedrijventerreinen komen. Op die manier wil men een wildgroei aan bebouwing in het open landschap voorkomen.