Studenten en MKB-ers werken samen aan projecten die tijd en geld opleveren

In het programma MKB Digital Workspace gaan ondernemers aan de slag met concrete projecten die tijd en geld opleveren. De projecten worden uitgevoerd door studenten en begeleid door professionals en docenten. Het is de bedoeling dat komende drie jaar ruim 750 Noord-Hollandse MKB-ers geholpen worden.

Het programma is vooral bedoeld voor kleinere ondernemers die moeite hebben met het digitaliseren van hun werkomgeving, denk aan bijvoorbeeld omgaan met data of met online marketing. "Grote bedrijven hebben daar meestal wel iemand voor in huis. Op deze manier kunnen ze een inhaalslag maken”, legt Mike Rijkers van MKB Digital Workspace uit. Tegelijkertijd krijgen studenten de kans om praktijkervaring op te doen.