Hoe de restwarmte van een Amsterdams datacenter studenten er warmpjes bij laat zitten

AMSTERDAM - Datacenters gebruiken veel energie, en leggen daarmee veel druk op het elektriciteitsnetwerk. Maar omdat ze gekoeld moeten worden, leveren ze ook restwarmte. Deze kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen. Er wordt al lang en veel over gesproken dat dit een goede optie is, maar in de praktijk zijn er nog niet veel toepassingen gerealiseerd.

Veel van deze datacenters zijn gevestigd in de omgeving van Amsterdam, waar Atlantische datakabels aan land komen. Het Amsterdam Science Park is zo’n plek.

Steeds meer bedrijven en consumenten zijn voor het alsmaar groeiende dataverkeer in meer of mindere mate afhankelijk van datacenters in ons land. Daarmee is deze sector uitermate belangrijk voor de economie.

Het datacenter van Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica, Nikhef, geeft wel het goede voorbeeld. Facilitair manager Rens Klerkx laat Jouw Noord-Holland graag zien hoe de restwarmte via een warmte-koudeopslag uiteindelijk terecht komt bij het Amsterdam University College en twee grote studentenflats in de buurt:

Nikhef is maar een kleine speler op het Science Park en is trots dat hun restwarmte een nuttige bestemming krijgt. Maar de restwarmte van veel andere en grotere datacenters gaat nog op in de lucht. In de wijk Middenmeer in de Amsterdamse Watergraafsmeer heeft buurtcoöperatie MeerEnergie daarom een plan bedacht om tot een warmtenet voor en door bewoners te komen.

Warmte de lucht in

MeerEnergie wil 5.000 bestaande woningen in de aangrenzende wijk Middenmeer verwarmen met restwarmte van het datacenter van Equinix. "We moeten allemaal van het gas af en we willen CO2 besparen. Dus het is zonde om deze warmte ongebruikt de lucht in te blazen", vertelt voorzitter Ardine Nicolaï van MeerEnergie, terwijl ze bij het 70 meter hoge datacenter van Equinix staat.

Voordat het zover is, moet er nog wel flink geïnvesteerd worden. "De warmte moet worden opgewaardeerd en met enorme pijpen de wijk en de huizen in worden gebracht. Maar als we dat eenmaal gedaan hebben zijn we helemaal klaar voor de toekomst. Dan ligt het er ook voor jaren en dat is wel wat we moeten doen met z’n allen", aldus Nicolaï.