Overwinning in Slovenië kers op de taart voor Maaike Boogaard

KOMENDA - Het was een mooie week voor wielrenster Maaike Boogaard. De Noord-Hollandse was de eerste Nederlandse die weer een wielerkoers mocht rijden sinds de uitbraak van het coronavirus (GP Plastika Virant in Slovenië, red.) en om het verhaal nog mooier te maken wist ze de koers ook nog eens op haar naam te schrijven. "Het smaakt naar meer en je weet ook weer waar je het voor doet", aldus Boogaard bij het radioprogramma NH Sport.

De renster uit Zwaag werd uit het niets groot nieuws in Nederland toen bekend werd dat zij de eerste Nederlandse was die een koers mocht rijden na 'corona'. "Het voelde inderdaad wel even of ik opeens wereldnieuws was", vertelt ze. "Het is ergens wel heel gek. Het is geen onwijs grote wedstrijd die ik heb gewonnen, maar omdat het überhaupt een wedstrijd is is het al heel wat in deze tijd."

Dat ze de koers ook nog eens winnend afsloot was 'de kers op de taart', vond de Noord-Hollandse. "Ik kreeg al heel veel aandacht omdat ik de eerste was die een koers ging rijden. Toen won ik hem ook nog op de manier zoals ik het het liefst doe; alleen aankomen. Dat maakte het extra mooi."

Punten rapen

Een ploeggenote van Boogaard reed al vroeg in het criterium weg, waarna de Nederlandse aan kon sluiten. "Toen was het punten rapen voor ons, want er was niemand die later nog aan kon sluiten", aldus Boogaard. "Tijdens verschillende rondes kon je punten verdienen met tussensprints. Degene die met de meeste punten over de streep kwam die pakte dan het eindklassement. Dat werd ik."