Meerdere branden in Haarlemse wijk mogelijk aangestoken: "Erg geschrokken"

HAARLEM - Bewoners aan de Herensingel schrokken vannacht rond 02.30 uur wakker doordat hun scooter voor de deur in brand stond. Door de hoge vlammen is de voorkant van het huis ook flink beschadigd. "We waren bang dat de vlammen onze keuken in kwamen", aldus de bewoner. De politie onderzoekt brandstichting en ook een verband met andere branden in de wijk.

De vlammen waren zo hoog dat de hele voorgevel onder het zwarte roet zit. Ook de ruiten, waar de scooter tegenaan staat, zitten vol barsten. "We waren zo bang dat de ruiten helemaal zouden knappen en dat de vlammen dan ook de keuken in zouden komen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Dubbelglas heeft ons gered", vertelt Jans Hartmans lichtelijk opgelucht aan NH Nieuws. "Het had niet nog een paar minuten langer moeten duren."

De brandweer was er snel bij en wist verdere schade binnenshuis te voorkomen. Volgens de politie gaat het hier vermoedelijk om brandstichting en zocht vannacht met een politiehelikopter naar mogelijke daders.

"Mijn man werd wakker van een geur die de slaapkamer binnendrong en zag toen al gelijk dat de scooter in brand stond. Maar hij wordt zelfs nog wakker van een speld die op de grond valt, dus ik dacht eerst dat zal wel meevallen. Toen ik eenmaal de hoge vlammen zag dacht ik: oh, dit is wel ernstig", aldus Hartmans.

Ook buurtbewoners reageren geschokt en verontwaardigd op de schade. "Het is echt een ravage. Afschuwelijk!" roept buurvrouw Annelies Ligthart. "De hele straat stond in zijn badjas buiten. Je schrikt gewoon heel erg."

Onrustige nacht

De scooter is niet het enige dat vlam vatte vannacht. Zo stonden er ook twee fietsen op de Volhardingsstraat en een puincontainer op het Zuidpolderplein in brand. Allemaal op een paar minuten loopafstand van elkaar. Eerder waren er ook al vier autobranden in de omgeving.