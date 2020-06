Bloemen als alternatief protest tegen coronamaatregelen

HOORN - Op verschillende plekken worden vandaag bloemen gelegd als protest tegen de coronamaatregelen. Het is een alternatief voor de demonstratie die vandaag op het Malieveld in Den Haag zou zijn. Burgemeester Remkes verbood afgelopen vrijdag deze demonstratie.

Onder meer in Hoorn, Purmerend, Huizen en Amsterdam gaven mensen gehoor aan de oproep en legden ze bloemen neer bij het gemeentehuis.

Daarom riep de organisatie op om een bloemen neer te leggen bij het plaatselijke gemeentehuis en de vlag halfstok te hangen. "Veel mensen vinden het een heel bijzonder idee om een wake te brengen aan de bestuurders van dit land. Om ze terug te brengen naar de democratie", zegt één van de intiatiefnemers van 'Viruswaanzin' in een video op Facebook.

Ook een demonstratie in Amsterdam van organisatie 'Viruswaanzin' die vandaag zou plaatsvinden, mocht niet doorgaan.

Ondanks het verbod kwamen er vandaag toch demonstranten naar Den Haag. Burgemeester Remkes gaf daarop toch toestemming voor een korte demonstratie. Inmiddels is het erg onrustig in Den Haag en zijn er rellen uitgebroken bij het centraal station en de politie heeft een waterkanon ingezet om demonstraten van het Malieveld te krijgen.

Corona in Noord-Holland

