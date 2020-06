Gijs Smal veegt aanbieding PEC Zwolle van tafel

Smal gaat echter liever naar een eredivisieclub waar hij direct meer perspectief op speeltijd heeft, meldt De Stentor. De vleugelverdediger uit De Rijp is transfervrij omdat zijn contract in het Kras Stadion begin deze maand afliep. De Volendammers ondernamen pogingen om het contract van Smal te verlengen, maar dat leidde niet tot groen licht.

De Noord-Hollander speelde zichzelf in de kijker door als verdediger zes doelpunten te maken in 28 wedstrijden. In totaal kwam Smal tot zeventig officiële wedstrijden voor Het Nieuwe Oranje. De 22-jarige vleugelverdediger werd eerder al gelinkt aan onder meer Heracles Almelo. In het verleden speelde hij in de jeugdopleiding van AFC '34.