Hembrugterrein maakt zich op voor coronaproof terrastival

ZAANDAM - Op vrijdag 26 juni start Hemtuin. Dat is coronaproof terrastival met allerlei vormen van entertainment: dans, theater, commedy en nog veel meer. Mede-initiatiefnemer Coen van Dongen is vooral blij dat hij weer aan het werk kan. "Iedereen kan weer een beetje lachen op dit moment."

"Mensen boeken hun tafel van te voren en betalen een borg vooraf", vertelt Coen van Dongen over het concept dat deze zomer plaats gaat vinden op het Hembrugterrein in Zaandam. "Zo kunnen we reguleren dat er niet te veel mensen naar het terrein komen."

"We denken dat er dagelijks tussen de 1500 - 2500 mensen hier naar toe komen. Dat is verdeeld over 40.000 vierkante meter. Er is voldoende ruimte om afstand te kunnen houden."

Hemtuin is vanaf 26 juni elke vrijdag, zaterdag en zondag open deze zomer. Bekijk de video voor de hele reportage over de voorbereidingen.