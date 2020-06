Zo gaat een historisch schip dwars door het dorp om campagne te voeren

Met 85 vrijwilligers onderhoudt de stichting vier grote houten schepen. Het kost veel geld om te zorgen dat deze botters in goede staat blijven en op dit moment komt er niets in het laatje. Vaartochten gaan niet door, verhuur is beperkt en alle evenementen deze zomer zijn afgelast. "Alleen de evenementen leveren ons al tussen de dertig en veertig duizend euro op", vertelt Pieter van Gestel van de Stichting Huizer Botters. "We hebben een enorm financieel probleem", "vult Rob Bos hem aan.

Op weg naar de markt

Om hiervoor aandacht te vragen, zetten ze hun oudste botter, de HZ45, vandaag op de markt. Na een paar uur opbouwen staat de botter, inclusief hoge imponerende mast, op zijn plek. "Het ziet er spectaculair uit, maar het doet pijn in mijn hart, want de reden dat we dit doen is natuurlijk heel erg triest", vertelt Bos. "Botters horen in het water en horen gewoon te varen."

Maar het heeft wel een aanzuigende werking op het winkelend publiek. Een hoop mensen komen even kijken en nemen een foto. Ondertussen probeert het promotieteam van de stichting zo veel mogelijk donaties te ontvangen, sponsoren te winnen en vaartochten te verkopen.

Hét culturele erfgoed

Daarnaast wil Pieter van Gestel mensen ook graag meer vertellen over het verleden van Huizen. "Het zijn niet alleen prachtige schepen, maar het is ook hét culturele erfgoed van Huizen. Er zijn hier bijna 300 van dit soort botters gebouwd. En het besef dat de visserij de oorsprong is van Huizen mag best wel weer eens onder de aandacht gebracht worden."

Rob wil er niet over nadenken dat de stichting wel eens ten onder zou kunnen gaan door deze crisis. "Dan moeten we misschien twee botters van de hand doen, maar ik durf het amper uit te spreken", zegt hij voorzichtig.

'Botter pulling'

Dit is de start van een twaalf weken durende actie. Volgende week staan ze wederom met deze botter op de markt, maar dan in de wijk Oostermeent. Vervolgens blijven ze de hele zomer op de markten staan om zoveel mogelijk steun te krijgen van alle Huizers. En er zitten hier en daar ook nog wel wat speciale acties aan te komen.

Een klein tipje van de sluier: 'botter pulling'. "Een clubje zwemmers met een tuig aan gaat dan proberen de botter 100 meter ver te trekken", zegt Bos lachend. Maar hij voegt er snel aan toe dat deze actie nog onder voorbehoud is. "We hebben het nog niet geregeld, maar dat soort grappige dingen zitten we aan te denken", zo besluit hij.