Vlag halfstok en watersaluut tijdens nationale brandweerherdenking: "Het is voor ons extra bijzonder"

ALKMAAR - De vlag ging zaterdag om twaalf uur halfstok bij alle brandweerkazernes in de regio. Daarnaast werd er met waterstralen een eresaluut gemaakt. Brandweerlieden in het hele land stonden stil bij de moed en daadkracht van de brandweercollega's die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens hun werk voor de brandweer. Voor de brandweerlieden in Heerhugowaard had de herdenking een extra lading in verband met hun omgekomen collega John Impink.

Van onze mediapartner Alkmaar Centraal.

Brandweerduiker

In augustus 2014 kwam bij een reddingsactie in het Noordhollandsch Kanaal bij Koedijk de 50-jarige John Impink om het leven, brandweerduiker van dat korps. Zijn naam komt voor op het Nationaal Brandweermonument in Schaarsbergen. Bij de kazerne in Heerhugowaard werd de ceremonie gehouden samen met familie en andere nabestaanden van de omgekomen brandweerduiker. "Het is voor ons extra bijzonder om in het bijzijn van nabestaanden het ereteken te geven", aldus Elleke van Lingen van de brandweer Heerhugowaard.

Op de derde zaterdag van juni vindt daar normaal gesproken een ceremonie plaats die brandweerlieden uit het hele land bijwonen. Er wordt respect getoond aan de omgekomen collega's. De herdenking herinnert eraan dat de brandweerman een belangrijk en veelzijdig, maar ook gevaarlijk beroep uitoefent. Dit jaar is dat zonder publiek, vanwege de corona-beperkingen.

Eresaluut

De brandweerlieden konden de alternatieve ceremonie in Schaarsbergen online volgen. Voor veel brandweerlieden van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord was dat niet voldoende. Zij togen toch naar de kazerne en brachten het speciale eresaluut met de waterstralen dat voor deze gelegenheid is ontwikkeld.