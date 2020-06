Veteranenplantsoen in Uitgeest: "Eerbetoon én ontmoetingsplek ineen"

UITGEEST - In het centrum van Uitgeest is zaterdagochtend een veteranenplantsoen onthuld. Hans Walrave van het Veteranen Comité de BUCH is trots met de realisatie van de blijvende gedenkplek. "Het is een eerbetoon en ontmoetingsplek voor veteranen ineen."

NH / Dennis Mantz

Walrave zette zich namens het lokale comité in om zowel in Castricum alsook in Uitgeest een plantsoen te laten aanleggen. "Het doel is om te laten zien aan de bevolking dat er veteranen zijn die met risico voor hun eigen leven hebben gevochten voor vrede. En de veteranen met elkaar in gesprek kunnen over de missies die zij hebben gehad. Want als ze in gesprek gaan met burgers, wordt er al snel gezegd: je hebt er toch zelf voor gekozen?", aldus Walrave. Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Dannij van der Sluijs, veteraan en lid van Uitgeest Lokaal, zwengelde het project in zijn dorp aan met een motie die unaniem werd gesteund door de gemeenteraad. "Het begon met een oproep van het landelijke veteranencomité aan gemeenten om zo'n plantsoen te laten plaatsen. Dat sprak me als veteraan enorm aan. Vandaag sta ik hier dan ook met trots dat het gelukt is. En ik zou tegen andere gemeenten willen zeggen: heb je 'm nog niet, begin er dan aan, want het is echt een verrijking." Waardering Volgend jaar volgen Heiloo en Bergen met een zelfde veteranenplantsoen. Een mooie ontwikkeling, vindt gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Jeroen Olthof. "We kunnen hier respect en waardering voor veteranen tonen. Maar ook een plek voor bezinning, want vrijheid is niet vanzelfsprekend."