Historische tram tussen Amstelveen en Amsterdam gaat eindelijk weer rijden

De Amstelveense tram die al jaren dienstdoet als toeristische attractie, moest door de corona-uitbraak in de remise blijven staan. Vanaf zondag 5 juli, ruim drie maanden later dan gepland, gaat de tram eindelijk weer rijden. De afgelopen maanden is door 145 vrijwillige liefhebbers met hart en ziel gewerkt om alles gereed te maken.

De museumtramlijn rijdt over ongeveer zeven van de oorspronkelijk 120 kilometer lange Haarlemmermeerspoorlijnen. Het eerste gedeelte van dit spoornetwerk werd op 2 augustus 1912 geopend, tussen Haarlem en Aalsmeer en van Hoofddorp naar Leiden. Het deel waar nu de tours worden gereden, is nooit geëlektrificeerd. Pas met de komst van de museumtramlijn in 1975 is bovenleiding aangebracht. Logischerwijs moet er dan veel onderhouden worden aan het spoor. Daar is Björn Verzijlbergh met zijn team vandaag druk mee bezig.

Quote "Ik ben hartstikke trots op ons werk. Niet alleen dat van mij maar ook dat van mijn collega's" Björn Verzijlbergh, spoorbeheerder

Ter hoogte van de van Nijenrodeweg staan hij en zijn collega's in de brandende zon stenen over het spoor te verdelen. De stenen zorgen er voor dat de betonnen bielzen op hun plek blijven liggen. "We hebben het spoor vernieuwd tussen de van Nijenrodeweg en de Kalfjeslaan. We zijn het ballast aan het storten om het spoor vast te leggen. Op die manier wordt het spoor vergrendeld aan de bedding."

NH Nieuws

Björn Verzijlbergh vindt het belangrijk dat de spoorlijn blijft voortbestaan voor volgende generaties. Doordeweeks werkt hij voor het GVB in Amsterdam en zijn vrije tijd besteedt hij aan de tramlijn. Hij is met zichtbaar veel plezier aan het bikkelen deze zaterdagochtend. "Ik ben hartstikke trots op ons werk. Niet alleen dat van mij maar ook dat van mijn collega's."

De spoorwerker heeft niet alleen collega's die aan het spoor klussen. De trams moeten ook onderhouden worden. Mark Vermeulen is net begonnen aan een inspectie van een van de trams. Deze wordt ingezet als 'klusbus' op het spoor. "Onze werkwagen van de baan, daar zit al het gereedschap in voor het onderhoud. Die zijn we nu onderhoud aan het geven zodat-ie dit jaar de baan weer beter kan onderhouden."

Tramfanaten gezocht! In totaal waren er vanmorgen zo'n 40 vrijwilligers aan het werk. Ze willen graag nieuwe liefhebbers aantrekken om te helpen bij het behoud van de spoorwegverbinding. Daarnaast is het ook mogelijk om een conducteurs-opleiding te volgen. Uiteindelijk kan je dan zelf op een van de historische trams rijden. Vanaf zondag 5 juli is de tramlijn weer open voor publiek. Daar gaan de tramfanaten op proosten. "Wij gaan er wel een biertje op drinken.", aldus Mark.