Vrijwilligers Le Champion lopen alternatieve vierdaagse: "Brok in mijn keel"

ALKMAAR - Het zou vandaag eigenlijk de laatste dag zijn van de Plus Wandel4daagse van Alkmaar. Een feestelijk moment waarbij duizenden wandelaars over de finish van het Waagplein lopen en het nog tot in de late uurtjes gezellig zou blijven. Maar het coronavirus gooit roet in het eten. Om toch nog een beetje het gevoel van de vierdaagse te krijgen, lopen twaalf vrijwilligers de route.

Vijftien kilometer moet er vandaag worden afgelegd. Van het historische Alkmaar en de polder van Oudorp naar Koedijk. De finish is op het Waagplein. Maar eerst is het tijd voor koffie. Bij sportcomplex Oosterhout, waar op dag vier traditiegetrouw wordt gestart, verzamelen de vrijwilligers zich. "Het is bedoeld als steuntje in de rug van de vrijwilligers", legt René Wit van Le Champion uit. 'Het is niet alleen leuk om te wandelen, het is ook van belang om met elkaar in contact te blijven."

Gemis

Om een beetje knap voor de dag te komen, deelt Chantal Zwagerman shirtjes uit van het wandelevenement. Ze loopt niet mee, maar verzorgt de koffie tijdens de pauze. Ze moet nog erg wennen aan het idee dat de wandelvierdaagse dit jaar niet doorgaat. "Anders hadden we nu met duizenden mensen hier gestaan. Het is best een groot gemis."

Het startpistool is niet meegenomen maar met een brul van Zwagerman en wat bemoedigende woorden, gaan de vrijwilligers van start. Ruud Kajuiter uit Purmerend loopt ook mee. Hij is bij meer evenementen betrokken als vrijwilliger. "In het begin denk je lekker een weekendje vrij en nu wil je eigenlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Ik heb mijn collega's veel te lang niet gezien."

Emoties

Na ruim twee uur wandelen komen de vrijwilligers aan op het Waagplein in Alkmaar. Vandaag geen finishboog, kaasdragers en fanfarekorpsen, maar winkelend publiek en mensen die op het terras genieten van de zon. Om de wandeling toch feestelijk af te sluiten, worden er wel zonnebloemen uitgedeeld. "Ik begrijp nu wel iets meer van de emoties van mensen die binnenkomen", vertelt Kajuiter. "Ik heb toch wel een brok in mijn keel."