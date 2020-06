Fietsster (66) overlijdt na botsing met auto nabij Schoorl

SCHOORL - Een 66-jarige vrouw is zaterdagmiddag rond 14:15 uur overleden na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde op de Hondsbosscheweg tussen Petten en Schoorl ter hoogte van de Hazeweg.

Een 19-jarige man uit IJmuiden was de bestuurder van de auto. Hij reed vanuit Petten richting Camperduin toen zij langs de Hondbosscheweg wilde oversteken.

Volgens ooggetuigen waren de hulpdiensten snel en veelvuldig aanwezig. De toegesnelde hulp mocht helaas niet baten, de vrouw uit Peize (Drenthe) is ter plekke overleden. Onbekend is nog wat de oorzaak is van het ernstige ongeval. De weg werd tijdelijk afgesloten om grondig onderzoek te kunnen doen.