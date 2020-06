Zandvoort klimt uit 'politiek dal': partijen sluiten principe coalitieakkoord

De voormalige drie wethouders stapten op na een hevige discussie met een deel van de raad over de aanleg van een toegangsweg van de boulevard naar het circuit. Formateur Eric van der Burg voerde gesprekken met de partijen om tot een nieuw akkoord te komen. Dat is nu dus gelukt. VVD, CDA en D66 zullen de drie wethouders leveren. Of dat betekent dat Ellen Verheij (VVD, ondermeer Toerisme en Formule 1) en Gert-Jan Bluijs (CDA, ondermeer Zorg en Financiën) op hun oude posities terugkeren, is nog niet bekend. Ook de naam van de kandidaat-wethouder voor D66 is nog niet bekend.

Het principe akooord wordt nu nog op details uitgewerkt en de verwachting is dat eind volgende week de handtekeningen kunnen worden gezet.