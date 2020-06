Haarlemmers wandelen 'Nacht van de Vluchteling' dit jaar onder de zon in plaats van de maan

De 'Nacht van de Vluchteling' is nu dus eigenlijk de 'Dag van de Vluchteling' geworden. Via een app kunnen wandelaars hun kilometers bijhouden en aan hun sponsors laten zien dat ze hun doel hebben bereikt. Pieter doet voor voor de zesde keer mee en wandelt deze week maar liefst 150 kilometer voor het goede doel. Voor Sabrina is het de eerste editie, zij wandelt in totaal veertig kilometer. Beiden hebben verschillende redenen om mee te doen aan het evenement. (zie ook de videoreportage hierboven)

Hij denkt zelf vaak aan vluchtelingen uit Venezuela. "Ik heb kennissen uit Venezuela en dan hoor je wel eens verhalen. Veel Venezolanen zijn naar Colombia gevlucht en hebben daar weer een beetje een bestaan kunnen opbouwen. Maar vanwege corona zijn velen daar werkloos geworden en hebben nu geen voedsel meer. Daarom vluchten ze terug naar Venezuela. Dat is dus dubbel zo schrijnend. Dat je terug gaat naar de plek waar het nog geen haar beter is geworden, maar nu misschien toch beter is dan de situatie in Colombia."

'Ik wandel voor alle vluchtelingen'

Sabrina en haar vriendinnen Henny en Charlotte verzamelen zich zaterdagochtend bij landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort-Noord. Een tocht van twintig kilometer staat op het programma, door de duinen richting de zee en dan via IJmuiden terug naar Haarlem.

Ze heeft eerder al twintig kilometer gewandeld, dus komt ze in totaal op veertig uit. "Ik ben ook onlangs veertig geworden, dus het leek mij mooi om net zoveel kilometers te gaan wandelen. Ik heb in plaats van kado's veel donaties ontvangen voor mijn verjaardag", lacht ze.

"Ik heb een Duitse achtergrond en heb ook in het buitenland gewoond. Ik besef me dat ik in mijn leven veel geluk heb gehad. Dan zie je vervolgens bepaalde nieuwsberichten en dan denk je nog meer 'I am the lucky one' en heel veel andere mensen niet." Ze loopt niet specifiek voor één bepaalde groep vluchtelingen, maar voor allemaal, waar ook ter wereld. "Dat hele gezinnen op de vlucht slaan en niet weten waar ze terecht komen, dat je alles moet achterlaten door oorlog en geweld. Dat raakt me." Samen met haar vriendinnen heeft ze inmiddels ruim duizend euro opgehaald.

Online afsluiting

Toch is er nog wel een gezamenlijk element voor de wandelaars. Om half tien vanavond is er online een 'slotceremonie', gepresenteerd vanuit verschillende steden. Alle wandelaars wordt dan gevraagd om 'gezamenlijk' de laatste kilometer te wandelen. Of dat nou binnen in de woonkamer is of een laatste rondje met de hond. In Haarlem wordt de ceremonie gepresenteerd door actrice/zangeres Hadewych Minis, vanuit de Jopenkerk.

Ook Pieter zal daar geïnterviewd worden, als hij tenminste niet te veel spierpijn in zijn kuiten heeft tegen die tijd...