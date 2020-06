Dennis Piket is fanatiek verzamelaar van wedstrijdshirts AZ

Het eerste shirt dat Piket kreeg was die van Mutsaers. Pikets moeder werkte bij AZ en toen hij op haar aan het wachten was liep de oud-spits langs. "Dat was in 1995. Hij vroeg of ik een shirt van hem wilde. In de regen, in de Alkmaarderhout." Verder komt hij aan de shirts door onder andere veilingen, goede doelen, Marktplaats en mede-verzamelaars.

Het meest speciale shirt voor Piket is het wedstrijdshirt van Romero. "Uit het seizoen 2007/2008", vertelt hij. "Het was de laatste thuiswedstrijd van AZ. We zouden na afloop wat gaan drinken, maar dat ging helaas niet door omdat ik die dag een knie-operatie kreeg. Toen ik uit mijn narcose kwam, hoorde ik een bekende stem in de wandelgangen lopen. Dat was Sergio Romero, die zijn wedstrijdshirt kwam brengen. Het betekent veel voor me, want het is toch Romero en ik heb een goede vriendschap met hem opgebouwd."

