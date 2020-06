Noord-Hollandse Maaike Boogaard soleert naar zege in Slovenië

KOMENDA - Maaike Boogaard heeft in Slovenië de GP Plastika Virant gewonnen, een criterium dat als een puntenkoers werd verreden. De 21-jarige Noord-Hollandse soleerde naar de winst in het plaatsje dat ten noorden van de Sloveense hoofdstad Ljubljana ligt. Boogaard was de eerste Nederlandse profwielrenster die een koers reed na de maandenlange onderbreking vanwege de coronacrisis.

De renster uit Zwaag staat onder contract bij de Italiaans-Sloveense wielerploeg Ale-BTC Ljubljana. Boogaard verblijft een groot deel van het jaar in Slovenië. "Het was heerlijk om weer te koersen en ik ben ook erg blij met hoe dat ging. Tijdens de wedstrijd voelde ik me erg sterk en ik merkte gelijk dat ik ondanks alle omstandigheden met corona wel goede progressie heb gemaakt", aldus Boogaard, die na de tweede van zes tussensprints samen met een ploeggenote wegreed bij het peloton. Twee rondes voor het einde schudde ze ook haar teamgenote af.

In Slovenië worden zondag de nationale kampioenschappen verreden. Het land wist het coronavirus in bedwang te houden en kon daardoor vorige maand al de maatregelen die waren genomen versoepelen. Het internationale wielerseizoen wordt officieel pas op 1 juli hervat, de eerste wedstrijd in de WorldTour is een maand later: Strade Bianche.