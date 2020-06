Zijn drones de nieuwe 'lifeline' voor Texel? Transport van medicijnen en donorbloed is mogelijk

TEXEL - Medicijnen, donorbloed of nieuwe schoenen? Misschien komen ze over enkele jaren met de drone naar Texel. Het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord probeert de weg vrij te maken voor commerciële toepassingen van drones op het eiland. Snel en schoon. Op Texel Airport is als ludieke actie een hamburger geleverd met een drone.

Het bedrijf DroneQ Aerial Services is druk in de weer met testvluchten op Texel Airport. Het vliegen met een drone en het afleveren van pakketjes is geen enkel probleem. Een drone kan met gemak afstanden afleggen van 125 kilometer. "Het is nu een kwestie van acceptatie en regelgeving," zegt John Spee van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.

John Spee: "Stel je voor dat de TESO-veerdienst eruit ligt. Dan kun je vanuit Den Helder of Den Oever snel een medicijn of tegengif naar het eiland brengen. Maar denk ook aan strandbewaking als iemand in nood in de branding ligt of crowd management bij evenementen. Drones zijn de toekomst. We willen die mogelijkheden laten zien aan Texel."

Afrika

Apotheker Henri Venema op Texel heeft zijn bedenkingen over de noodzaak van dronevluchten naar het eiland. "We hebben hier genoeg capaciteit en vooraad aan medicijnen. Ik heb het nog niet meegemaakt dat we met spoed iets nodig hadden. Het is meer iets voor een boorplatform of Afrika."