Assendelftse boerderij wordt een 'buurderij': "Zo steunen we elkaar"

"Steeds meer klanten vragen om meer producten die wij hier niet maken. Nu wil ik eerlijke producten van verschillende producenten hier naar ons bedrijf halen. En vervolgens kunnen mensen deze producten online bestellen", Vertelt Myrna de Wit op haar erf over haar nieuwe concept.

Een van de klanten is Alex de Jong uit Krommenie. Hij gaat ook straks gebruik maken van de buurderij. "Het is een stuk gemak op deze manier. Ik kan via internet alles bestellen en ik haal het één keer in de week op. En we steunen elkaar op deze manier."