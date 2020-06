Het contract van Douglas loopt tot 30 juni 2023, die van Musampa tot medio 2022.

Douglas doorliep sinds 2009 de jeugdopleiding van Ajax, Musampa kwam in de zomer van 2016 over van Almere City. Beide spelers maakten hun debuut in de wedstrijd Jong Ajax – Jong FC Utrecht op 25 maart 2019 (3-3).