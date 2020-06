Hunted-heli's boven Texel: burgemeester eist excuses van AVROTROS en defensie

TEXEL - Burgemeester Uitdehaag van Texel is woest. Hij eist excuses van defensie en de makers van het AVROTROS-programma Hunted. Afgelopen woensdag daalden twee Apachehelikopters neer boven Den Burg op zoek naar 'voortvluchtigen' van het tv-programma. "We zijn voor het blok gezet. Inwoners zijn geschrokken. Dit is echt stijlloos."

VERRA PHOTO

Dinsdag in de namiddag kreeg de burgemeester van defensie te horen dat er twee Apache-helikopters boven Texel zouden hangen. Michiel Uitdehaag: "Ze hebben geen enkele reden opgegeven. Woensdagochtend waren ze daar en pas toen bleek ook voor mij dat het voor het programma Hunted was. Dat in tijden van de COVID-noodverordening: Ik vind dat stijlloos." Tekst gaat door onder de video.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

De burgemeester heeft zijn ongenoegen gedeeld via Twitter. Daarop zijn veel reacties gekomen. "Texel is geen speeltuin. We proberen in de coronaperiode de regels zo zorgvuldig mogelijk te volgen. Er waren veel irritaties bij inwoners van het dorp. De vogels in de broedgebieden zijn verstoord. Dit is ongehoord."

Inmiddels zijn er ook Kamervragen gesteld over de inzet van defensiehelikopters voor het tv-programma. De verhouding met defensie is in ieder geval aardig bekoeld. "Ik wil me best weer inzetten voor defensie. Mijn inzet is wel dat er excuses komen naar de Texelse samenleving", zegt de burgemeester. Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Programmamakers van AVROTROS zijn uitgenodigd voor een gesprek op het eiland. Uitdehaag wil in ieder geval dat de beelden niet worden gebruikt voor de uitzending."Als je als omroep de noodverordening overtreedt en burgemeesters voor het blok zet, en als ook defensie alle afspraken schendt, dan weet ik niet of je dat wel uit wil zenden."