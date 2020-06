Haarlemse ondernemer verrast scholieren met live gedicht

Patrick wil met deze ludieke actie ook een statement maken en de culturele sector in tijden van corona te hulp schieten. "Als ik een acteur op deze manier aan een opdracht kan helpen, dan heeft hij ook weer een klusje", aldus Patrick. "Zo krijgen acteurs en andere artietsen weer een publiek, al is het kleiner dan een theater natuurlijk. Maar ze kunnen zo toch even doen waar ze goed in zijn."

Hard getroffen

"Patrick wilde ook graag de armlastige kunstenaars ondersteunen die door de coronacrisis hard zijn getroffen. Wij hebben het gewoon echt heel zwaar", vertelt Roeland. Patrick roept daarom andere ondernemers op om vergelijkbare acties te organiseren.

"Het is voor mij belangrijk dat het echt om een betaalde opdracht gaat, dat ik de culturele sector op die manier een klein beetje kan helpen." Daarbij gaat het volgens Patrick dus niet om een lullig 'fooitje'. "Het moet een acteur of zanger natuurlijk wel écht iets opleveren."