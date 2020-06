Amsterdam Driemondse Gladys helpt eenzame senioren: ”Het geeft een goed gevoel"

Gladys Vos-Orma zet zich als vrijwilliger op allerlei manieren in voor haar dorp Driemond. Maar het liefst helpt ze senioren die alleen zijn. ”Het geeft me een goed gevoel. Ik breng een bloemetje, wat eten en maak een praatje. Het is nodig. Er is veel eenzaamheid, vertelt Gladys in NH Buurten. “Zo is er een weduwe. Als ik bij haar langs ga, moet ze altijd huilen. Ze heeft niemand.”

Om ervoor te zorgen dat Driemonders niet in isolement raken, organiseert ze wekelijks een ontbijt in verenigingsgebouw Matchzo. Het zorgen voor anderen gaat thuis door. Vanuit haar tuin bezoekt ze verschillende buren. Zo gaat Gladys regelmatig langs bij haar 89-jarige achterbuurvrouw Bep Paijralbe. “Gladys is een lieve buurvrouw. Ik heb niemand. Mijn broer en zus zijn overleden”, vertelt Bep.

Volgens Rianne Venema, de thuiskapster van Bep, is de extra aandacht en zorg broodnodig. Haar meeste klanten zitten in verzorgingstehuizen en die worden door de coronacrisis extra hard geraakt. “Er is veel eenzaamheid en verwaarlozing. Ze worden niet gedoucht en krijgen eten bij de deur. Er is veel verdriet. Ik heb ze huilend aan de telefoon.”

Bep Paijralbe & Rianne Venema

Gladys is niet de enige betrokken buurtbewoner. “De thuiszorg wilde Bep niet meer wassen omdat ze geen mondkapjes hadden. Een andere buurvrouw heeft toen een paar dozen mondkapjes bij Bep gebracht zodat ze weer zorg kon krijgen. De hele straat let op elkaar “, aldus Gladys.