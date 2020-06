Drijvend 21 meter lang terras in Alkmaar 'druk bezocht' tijdens opening

ALKMAAR - Na anderhalf jaar wachten is het drijvende terras van Proeflokaal De Boom in het water van de Voordam vrijdag geopend. Maandag werd gestart met de opbouw van het 21 meter lange drijvende terras, dat ook wordt gebruikt als aanlegsteiger voor kano’s en kleine bootjes.

Eén van de eisen waar het drijvende terras aan moest voldoen, was een goede doorvaarbaarheid van het water.

Verschillende partijen waren niet tevreden over het aanvankelijke plan en protesteerden. In het vernieuwde plan werd het terras langer en smaller gemaakt, waardoor vaartuigen gemakkelijk kunnen langsvaren.

Meer ruimte

Maandag begon het bedrijf Havenhout met de opbouw en inmiddels is het terras klaar en geopend. Vrijdagmiddag waren alle plekken op het drijvende terras al bezet.

Het nieuwe drijvende terras geeft de kroegbaas Ed Kat iets meer speelruimte. In een eerder interview met NH Nieuws deelde hij zijn zorgen over de anderhalvemetermaatregel in zijn kleine kroeg: "Het wordt echt puzzelen. En moet je dan reserveren om bier te komen drinken? En hoe moet dat met een tafel met vier vrienden die bier komen drinken? Moeten die alle vier anderhalve meter afstand houden? Of moeten alleen de tafels op die afstand staan?"