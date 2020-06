Muider horecabaas mag huizen bouwen, buurt verzet zich

GOOISE MEREN - Horeca-ondernemer Hans Paardekooper kreeg afgelopen week groen licht om op een deel van zijn terrein huizen te gaan bouwen, maar een flink aantal buurtbewoners is het daar nog niet mee eens.

Joost Lammers / NH Nieuws

Ruim 70 buurtbewoners tekenden bij de gemeente Gooise Meren verzet aan tegen de plannen om het bestemmingsplan te wijzigen, waardoor er ruimte komt om zes woningen aan de Singelstraat in Muiden te bouwen. Tevergeefs voorlopig, want de gemeenteraad van Gooise Meren keurde afgelopen week de wijziging van het bestemmingsplan goed.



Wim Schutte woont er pal naast en maakt zich zorgen over gevolgen die het volbouwen van de toch al schaarse ruimte heeft. "De parkeerproblemen die er komen, de veiligheid die wordt aangetast, het historische Muiden waar een stuk van verdwijnt. Dat vinden we heel erg." Zijn buurman Peter van den Brink vult daarbij aan. "Ik heb nu vrij uitzicht en dat is straks afgelopen als het tien meter hoog wordt. Daar maak ik me grote zorgen over." Hij vindt dat onvoldoende naar de bezwaren is geluisterd.



Joost Lammers / NH Nieuws

Besluit na negentien jaar Hans Paardekooper is de eigenaar van de horecagelegenheid en is opgelucht. Hij moest lang wachten op toestemming, want al negentien jaar geleden sprak hij voor het eerste met de gemeente over de plannen. "Het is heel frustrerend geweest op sommige momenten. Dan is het toch wel leuk na zo'n lange periode dat er een mooi besluit genomen is. Het is toch wel een mijlpaal."



De plannen houden in Hans dat zijn parkeerplaatsen, die de buurt nu mag gebruiken, en het zalencentrum Gieling plaatsmaken voor de woningen. Het is voor Hans een soort verzekering van zijn pensioen. Vermoedens dat hij de grond gaat doorverkopen aan een projectontwikkelaar wijst hij van de hand. Hij zegt juist er erg veel zin in te hebben om de huizen zelf te gaan bouwen en ze dan verhuren.

Hans Paardekooper

Hans hoopt over anderhalf jaar de eerste huurders te kunnen ontvangen. De kroegbaas leeft niet op voet van oorlog met zijn buren, maar ze hebben duidelijke andere ideeën over wat gewenst is in het wijkje.

Quote "Als mensen vinden dat ze in hun leven aangetast worden dan hebben ze het recht om dat te verdedigen, net zoveel recht als ik heb om met mijn grond een plan te ontwikkelen" Hans Paardekooper is horeca-ondernemer in Muiden

Hij snapt wel dat niet iedereen staat te juichen en zegt dat hij ook geluisterd heeft naar de bezwaren, waardoor zijn plannen al minder grootschalig zijn geworden en beter passen in het straatbeeld van Muiden.



"Je probeert consensus te krijgen, maar als mensen vinden dat ze in hun leven aangetast worden dan hebben ze het recht om dat te verdedigen net zoveel recht als ik heb om met mijn grond een plan te ontwikkelen." Beraden op stappen Het wordt hem ook gegund, vertelt Hans, ómdat het al zo lang heeft geduurd. Wim heeft dat ook gehoord en stoort zich aan die redenering omdat dat geen politiek argument is. “Het kan niet zo zijn dat het pensioen van één man ten koste gaat van de buurt.” Hij denkt dat hun privacy en woongenot zullen leiden nog onder de huizen die pal naast hun tuin worden gebouwd.



Wim en andere buurtbewoners leggen zich dan ook nog niet zonder meer neer bij het besluit van de gemeente en overwegen naar de Raad van State te gaan. "Wij gaan ons als buurt beraden om te zien of er voldoende grond is en hebben het idee dat dat wel het geval is. Specialisten zullen we daar naar laten kijken en vervolgstappen richting de gemeente nemen."