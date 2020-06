AZ-trainer Arne Slot wil vervanger Stijn Wuytens aantrekken

ALKMAAR - Trainer Arne Slot van AZ hoopt dat hij voor het begin van het seizoen nog een vervanger voor de vertrokken Stijn Wuytens mag aantrekken. "Dat zou de ideale situatie zijn", zegt hij. "Maar we moeten kijken of dat in deze tijden van corona ook mogelijk is. Als het niet lukt, heb ik gelukkig ook nog andere opties voor de positie van links centraal in de verdediging."

Pro Shots/Andy Zuidema

Wuytens heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur. Slot hoopt dat hij zijn selectie verder intact kan houden voor het volgende seizoen. "Zonder corona hadden we zo goed als zeker spelers verloren", denkt hij. "Nu is het even afwachten, maar ik weet dat er op dit moment niets speelt. Het zou hartstikke mooi zijn als we iedereen aan boord kunnen houden. Onze talenten zijn hele goede spelers geworden. Het worden topspelers als ze het volgend jaar nog eens laten zien. Want echte topspelers presteren jaar in jaar uit."

Myron Boadu, Calvin Stengs, Oussama Idrissi, Marco Bizot, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners werden voor de uitbraak van het coronavirus stuk voor stuk in verband gebracht met een transfer. "Zo werkt het nu eenmaal", weet Slot. "Maar ze weten wat ze hier hebben en misschien is het daarom nog wel mooi om een jaartje te blijven. Als ze ooit vertrekken, dan moeten we zorgen dat we daar goed op reageren. Zo gaat het al jaren bij AZ." Fitheid spelers Slot stuurt zijn spelers dinsdag op vakantie en ziet ze 20 juli terug voor de eerste training. "Het wordt niet alleen een uitdaging om weer net zo goed als afgelopen seizoen te spelen", zegt hij. "We moeten onze spelers ook fit houden. Dat is ook een uitdaging met die overvolle speelkalender. Daarbij hebben we de afgelopen maanden geen wedstrijden kunnen spelen. Dat zullen mijn spelers ongetwijfeld gaan merken. Daar is onze concurrentiepositie met spelers die in het buitenland voetballen ook niet beter op geworden."