Machinisten Tata Steel trekken aan noodrem in strijd tegen massaontslag

Een van die machinisten die zich verzet is de IJmuidenaar Peter de Vries. "Wie je ook spreekt op het bedrijf, iedereen is wel boos", vertelt hij tegenover NH Nieuws. "Je kan hier toch niet zomaar duizend mensen op straat gooien? We hebben hier te maken met veiligheid. Daar gaan we hier prat op. En zonder al die mensen gaat ook dat echt in het gedrang komen."

Afgelopen nacht kwamen beide hoogovens al stil te liggen door stakingsacties van ploegen aan de 'vloeibare kant' van het bedrijf. Volgens vakbondsbestuurder Roel Berghuis is daarmee het hart van het bedrijf geraakt. "We denken dat deze actie zo hard is, dat ze in de top van het bedrijf wel tot het besef moeten gaan komen dat ze met ons in gesprek moeten. We accepteren gewoon niet dat er banen gaan verdwijnen en daar willen we over praten", aldus de FNV-bestuurder.

In een interview met NH Nieuws sprak Henrik Adam, directeur van Tata Steel Europe, zich uit over de noodzaak om in 'moeilijke tijden' te veranderen. "Vanuit Tata Steel Europe heb ik de bonden uitgenodigd voor een gesprek; om te praten over de toekomst van ons bedrijf en over de omstandigheden in de gehele sector."