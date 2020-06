Vrijwilligers VVV Weesp terughoudend om weer te beginnen uit angst voor coronavirus

Op 1 juli wil Cora het VVV-punt in hotel Hart van Weesp openen. Maar van de zes vrijwilligers hebben al twee aangegeven niet te willen komen uit angst voor besmetting. Een aantal anderen twijfelen.

"Je wijst toch dingen aan op een brochure en dan sta je dicht bij de mensen. En vaak raken mensen een brochure aan en leggen ze het weer terug. We weten niet zo goed hoe we dat moeten doen", vertelt Cora die het VVV-punt coördineert aan NH Nieuws.

Cora en haar team komen binnenkort even bij elkaar om de boel te bespreken. "Ik heb gelukkig inmiddels al een toezegging van iemand die wel weer wil beginnen. Het VVV-punt is in een hotel dus mensen kunnen sowieso wel ergens terecht. Dat is al fijn."

Afwachten

Het zal nog afwachten zijn hoe druk het gaat worden. Toch verwacht Cora wel een behoorlijke aanloop. "Weesp is altijd geliefd geweest bij dagjesmensen. Ook de buitenlandse toerist zal eerder voor een klein stadje als Weesp kiezen, dan de drukte in Amsterdam", vertelde ze eerder aan Weespernieuws.