Politie geeft foto van vermiste Teun Waesberge (34) uit Hoorn vrij

Teun werd voor het laatst gezien op vrijdag 12 juni. Hij sliep die nacht bij familie in Zwaag. Sinds zaterdag wordt hij vermist, en die avond werd er kleding en legitimatie van hem gevonden op het strandje bij Schellinkhout.

Ten tijde van zijn verdwijning droeg Teun waarschijnlijk een zwart t-shirt met korte mouwen. Hij meet ongeveer 1, 85 meter en heeft gemillimeterd donkerblond haar. Verder heeft hij bruine ogen, weinig tot geen gezichtsbeharing en kampt hij met huiduitslag op zijn benen.

Wendy Boudewijn - woordvoerder politie: "Plaatsing van het signalement is meestal een laatste middel wat we inzetten, maar ook een middel waar we terughoudend mee zijn. Op internet blijft dit altijd terug te vinden. De 34-jarige Horinees is nu bijna een week vermist en de zoektocht heeft nog niets opgebracht. De familie heeft besloten zijn signalement vrij te geven en een oproep te doen."

Eerdere zoekacties

De politie en Reddingsbrigade zochten afgelopen weekend naar de man, maar er werd geen spoor van hem gevonden. Woensdag werd er een deel van het strand bij Schellinkhout gedregd, en gisteren werd er nog met een helikopter naar Waesberge gezocht. Ook deze acties leverden geen resultaat op, waarna het signalement van de man is vrijgegeven.