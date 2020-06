Haarlemse raad: Wienen moet kabinet weer vragen om gevluchte weeskinderen op te vangen

In Haarlem demonstreren elke donderdag tussen de 100 en 200 mensen coronaproof, om het kabinet op te roepen 500 weeskinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland wél welkom te heten. Haarlem is een van de gemeenten die bereid is de kinderen onderdak te bieden.

Staatssecretaris van asiel Ankie Broekers-Knol heeft gisteren echter telefonisch aan burgemeester Jos Wienen laten weten dat het kabinet dat geenszins van plan is. Volgens Wienen is het kabinet niet op andere gedachten te brengen en hij denkt dat weer een brief van hem aan het kabinet, in opdracht van de Haarlemse gemeenteraad, geen zin heeft. Dit liet hij gisteravond in de commissievergadering van de gemeenteraad weten: "Ze is stellig."

Opvang financieren

Staatssecretaris Broekers-Knol vertelde burgemeester Wienen dat gisteren met de Griekse regering een overeenkomst is getekend over het financieren van een opvangcentrum voor minderjarigen op het Griekse vasteland. Dan hoeven de kinderen niet meer in de kampen op de eilanden te blijven. Het zou gaan om een opvang waar de komende drie jaar 500 kinderen terecht kunnen.

Ook zou het kabinet weten dat het in de praktijk weinig kinderen daadwerkelijk wees zijn. De kinderen zouden nog familie in Afghanistan of Pakistan hebben, die overkomt als de kinderen asiel hebben gekregen.

Lastige discussie

Dat maakt de discussie volgens burgemeester Wienen lastig. Hij zegt in het telefonische contact met de staatssecretaris wel te hebben aangedrongen op 'het maken van een gebaar', door de echte weeskinderen te selecteren en die wel naar Nederland te halen. "Maar dat is niet de keuze van het kabinet", aldus de burgemeester.

De Haarlemse raad blijft sceptisch. JouwHaarlem dient volgende week de motie in bij de gemeenteraadsvergadering.