Onze sporters in het buitenland: Sarah Dekker

DE GOORN - In de serie 'Onze sporters in het buitenland' gaan we op zoek naar Noord-Hollandse sporters die actief zijn buiten de landsgrenzen. Zij vertellen over hun ervaringen. Deze keer spraken we met handbalster Sarah Dekker. De 19-jarige vertrok afgelopen zomer na twee seizoenen bij HV Westfriesland SEW. Door de coronacrisis verliep haar debuutseizoen in Duitsland anders dan gepland.

De Noord-Hollandse kreeg in maart tien dagen vrij bij haar club HSG Bensheim / Auerbach. Dekker besloot om naar huis te gaan. "Alles werd vervolgens afgeblazen en ik kon hier blijven. Dat was wel gek. Ik woon al drie jaar niet meer thuis en nu ben ik opeens non-stop bij mijn ouders en broertjes. Normaal heb je natuurlijk wat te doen, maar nu was ik een beetje aan het zoeken hoe ik mijn tijd ging indelen."

Vanzelfsprekend vindt Dekker het jammer dat de Bundesliga voortijdig is stopgezet. "Ik vind het thuis op zich wel lekker, maar ik had liever de competitie afgemaakt. Om fit te blijven heb ik veel hardgelopen en krachttraining gedaan. Daarnaast heb ik tulpen gekopt en geselecteerd voor mijn werk."

Niveauverschil Bundesliga Het niveau van de Bundesliga maakte voor Dekker de doorslag om naar Duitsland te gaan. "De Nederlandse competitie is slechter dan in het buitenland. In Nederland verdien je geen geld met handbal. Ik wilde een stap omhoog maken, omdat ik uiteindelijk in het Nederlands team wil komen. Daarvoor is het wel noodzakelijk om de stap naar het buitenland te maken." "Ik had afgelopen jaar een beetje het gevoel dat ik de eredivisie wel gezien had", vervolgt Dekker. "Daarom vond ik dat ik toe was aan een nieuwe stap. Behalve het niveauverschil is de Duitse competitie erg spannend. Het is allemaal een stuk professioneler."

Wennen aan Duitsland De handbalster had in het begin moeite met het leven in Duitsland. "Ik trainde alleen twee keer per dag. Voor de rest deed ik niet zoveel. Mijn teamgenoten werkten, dus dan was ik de hele dag een beetje alleen. Op een gegeven moment vind je daar je weg wel in. Sindsdien gaat het hartstikke goed."

