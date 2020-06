Winkels op Amsterdamse De 9 Straatjes in zwaar weer: "We missen de toeristen"

AMSTERDAM - De 9 straatjes worden hard getroffen tijdens deze coronacrisis. Want waar het er normaal gesproken druk is met toeristen, zijn er nu weinig mensen die de winkels komen bezoeken. Tientallen winkels in de buurt zijn al failliet gegaan of vertrokken naar een beter betaalbare locatie.

"We zitten nu op ongeveer dertig procent van wat we normaal in mei moeten draaien", vertelt Saskia Schellen van Sas Design Jewelry. Zij redt het voorlopig nog wel, maar voor veel andere ondernemers in de straatjes in het centrum is dat een stuk minder makkelijk.

Leegstand

"Mensen hebben er weinig vet op de botten", zegt Lony Scharenborg van de ondernemersvereniging. "Er was al behoorlijk wat verloop en dat resulteert nu eigenlijk in leegstand. Dus er staat behoorlijk wat te huur. Er zijn behoorlijk wat ondernemers die het niet konden regelen met hun huurbaas om de huur wat aan te passen. Dus die zijn maar vertrokken."

Dat de winkels het zo moeilijk hebben komt voor een groot deel door het wegblijven van de toeristen. Waren het er voorheen soms misschien wel erg veel, nu levert het feit dat ze er niet meer zijn een probleem op. "Ja we missen de toeristen hè", zegt Nicole, eigenaar van Socks We Love. "Dat is een groot gedeelte van onze inkomsten, dus die worden door ons zeker gemist."

Locals terughalen naar de binnenstad

Het zorgde ervoor dat er nu dus al tientallen winkels verdwenen. En het lijkt zelf nog erger te worden. "Het gaat nu heel hard, omdat we dus ook die toeristen missen. De vraag is: Wanneer houdt dit op?", verzucht Schellen. "Ik zit hier al heel lang en ik heb het nooit slecht gedaan. Ik zing het wel een tijdje uit. Maar als het twee jaar gaat duren, dan weet ik niet of ik mijn huurcontract nog wil verlengen."