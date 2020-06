Twee marktkramen in Bovenkarspel beroofd van hun dagomzet

BOVENKARSPEL - Op de markt in Bovenkarspel zijn gistermiddag twee kramen bestolen van hun geld. De dagomzet van De Nootenkraam en de kraam van Bas Zijp zijn door de dieven meegenomen. Zij zijn nu op zoek naar de dader.

De diefstal vond plaats tegen het einde van de markt, zo rond 17.00 uur. Bij de kraam van Bas Zijp werd een tas met meerdere portemonnee's buitgemaakt. In de vrachtwagen van De Nootenkraam werd door dieven in ongeveer tien minuten tijd de dagomzet gestolen.

Naast de dagomzet werd bij beide kramen de administratie van die dag meegenomen. Vermoedelijk zijn deze weggegooid door de daders.

Groepje jongeren

De ondernemers zijn op zoek naar de daders, en hopen in contact te komen met het clubje jongeren dat achter de wagens rondhing. Vermoedelijk hebben zij gezien wie er inbrak op de markt, of weten zij meer over de mogelijke dader.