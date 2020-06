Politie zoekt naar vermiste vrouw (18) uit Heerhugowaard met twee armen in het gips

HEERHUGOWAARD - De politie is in de omgeving van Alkmaar Noord en Sint Pancras een zoekactie gestart naar een 18-jarige vrouw uit Heerhugowaard. Met een opmerkelijk signalement; de vermiste vrouw heeft haar beide armen in het verband. Via Burgernet wordt gevraagd haar vooral niet zelf aan te spreken, maar contact op te nemen met de politie.