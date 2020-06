Schiphol neemt geen extra maatregelen tegen ellenlange wachtrijen

SCHIPHOL - Schiphol neemt geen extra maatregelen om wachtende reizigers op drukke momenten meer ruimte te bieden. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven tegen NH Nieuws naar aanleiding van een tweet van journalist en presentator Sander Schimmelpenninck. Op de foto is te zien hoe passagiers dicht op elkaar in de rij wachten voor de beveiling.

"Jaja, Schiphol is er weer helemaal klaar voor. Hartelijk welkom voor dappere reizigers met een uur wachten voor checkin. Belachelijk", tweet de Op1-presentator. Schimmelpenninck staat met honderden andere passagiers in de rij van de beveiligingscontrole tussen Vertrekhal 1 en 1A.

De woordvoerder van Schiphol laat weten dat het onmogelijk is om de beveiligingswachtrijen breder te maken om zo te voorkomen dat reizigers schouder aan schouder staan. "Dan krijg je rijen die een paar honderd meter lang worden, tot helemaal aan de check-in of zelfs nog verder. Die ruimte hebben we niet." Bovendien komen deze passagiers dan ook weer tussen de wachtende incheckende reizigers te staan, meldt de zegsman.

Mondkapje verplicht

Schiphol waarschuwt dat nu het aantal vluchten toeneemt, er weer langere wachtrijen kunnen ontstaan waarbij de anderhalvemeter-regel niet kan worden gegarandeerd. Voor die plekken is het sinds maandag verplicht een mondkapje te dragen. De mondkapverplichting geldt bij de check-in, beveiligings- en paspoortcontrole en bij de gate.

Volgens de woordvoerder klopt het niet dat er te weinig beveiligingspersoneel staat, zoals Schimmelpenninck in een vervolgtweet suggereert. "Er vertrekken relatief veel vluchten in korte tijd", aldus de woordvoerder. De vluchten meer over dag spreiden is ook niet mogelijk. Luchtvaartmaatschappij hebben vaste vluchttijden waar zij zich aan moeten houden, zogenaamde slots.