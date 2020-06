KNVB steunt Van der Sar: 'kaskrakers' in tweede seizoenshelft

"Dat is ook één van mijn eigen ideeën", liet Gudde weten. "Nee, daar verschillen we niet van mening over. Het lijkt me een goed plan om de wedstrijden waar veel publiek op afkomt, de zogenoemde kaskrakers, in de tweede helft van het seizoen te programmeren. Aan de andere kant blijft het koffiedik kijken. Niemand weet nog wanneer we met publiek kunnen gaan spelen. Maar de afdeling competitiezaken gaat er in elk geval wel mee aan de slag."

Start eredivisie?

Over de startdatum van de nieuwe competitie kon Gudde nog niks zeggen. "Ik ken de uitkomst nog niet van het overleg komende week van het Outbreak Management Team met de minister-president. Als we daarna weten wanneer we weer mogen beginnen, komen we eind volgende week met een speelschema en 20 juli met het competitieprogramma. Eerst moeten we met voluit trainen en het spelen van oefenwedstrijden kunnen beginnen. Zolang die toestemming uitblijft, schuift het speelschema verder op. We hopen in elk geval ergens in september te kunnen starten."

Gudde bevestigde dat er binnen de KNVB en bij de eredivisieclubs ook wordt gekeken naar de zondagavond als vaste speelavond. Het Supporterscollectief Nederland ziet daar absoluut geen heil in.