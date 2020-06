'Verbied vliegtuigen op Schiphol zonder speciaal filter tegen corona'

SCHIPHOL - Vliegtuigen die op Schiphol landen moeten verplicht het zogenaamde HEPA-filter aan boord hebben, dat de lucht in het toestel iedere drie minuten ververst. Dat vindt de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Luchtvaartmaatschappijen die vliegtuigen naar Schiphol sturen zonder het filter dat passagiers moet beschermen tegen het coronavirus, moeten dan worden geweerd.

NHNieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Het kabinet vindt het geen probleem dat er aan boord van vliegtuigen geen anderhalve meter afstand tussen inzittenden kan worden gehouden. Daar zijn maatregelen als verplichte mondkapjes, beperkt contact met de bemanning en het luchtverversingssysteem in het vliegtuig voor in het leven geroepen. Luchtvaartmaatschappijen, uit binnen- en buitenland, buitelen dan ook over elkaar heen om te verkondigen hoe goed dat zogenaamde HEPA-filter werkt aan boord. Demonstratievideo van KLM over het HEPA-filter (artikel gaat verder onder de video):

Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren: "Als het zo is dat de luchtvaartsector er zoveel belang aan hecht en dat ook de doorslaggevende reden is geweest voor het RIVM om dat toe te staan, én het zo is dat het HEPA-filter niet is opgenomen als verplichting om dat aan boord te hebben, moet je wel zo ver gaan dat als een vliegtuig het niet heeft, het hier ook niet mag vliegen". Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Artikel gaat verder onder de video.

NH Nieuws/Doron Sajet

Jan Paternotte van D66 wil dat het HEPA-filter verplicht wordt aan boord als blijkt dat na wetenschappelijk onderzoek bewezen wordt dat besmetting met het coronavirus aan boord van vliegtuigen vrijwel onmogelijk is. Artikel gaat verder onder de video.

NH Nieuws/Doron Sajet

Paternotte wijst erop dat er nog steeds vliegtuigen naar Schiphol kunnen komen die niet zo'n filter hebben geïnstalleerd. Als voorbeeld noemt hij een Boeing 737-300 van China Airlines waarin 22 inzittenden in 2003 het SARS-virus opliepen. Een soortgelijk toestel staat afgebeeld bovenaan dit artikel. Onderzoek afwachten Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil nog niet zo ver gaan dat het HEPA-filter verplicht wordt of dat vliegtuigen zonder het verversingssysteem geweerd moeten worden op Schiphol. Ze wil eerst een NLR-onderzoek afwachten, waarvan zij de resultaten nog voor het zomerreces verwacht, en waarin duidelijk moet worden of er echt nog vliegtuigen zonder HEPA-filter op Schiphol landen. Van Nieuwenhuizen benadrukt dat alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen alleen vliegtuigen hebben die het filter aan boord hebben. Zou het systeem bijvoorbeeld een keertje stuk zijn, dan vertrouwt ze erop dat de Inspectie Leefomgeving en Transport daar toezicht op houdt.

NH Nieuws/Doron Sajet