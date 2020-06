FC Volendam-speler Murkin verlengt contract tot 2023

"Het vertrouwen dat de club hierdoor uitspreekt is groot en daar ben ik erg blij mee", laat Murkin weten op de clubsite van de Volendammers. "Ik hoop me de komende jaren bij Volendam nog verder te ontwikkelen en snel met het team in de eredivisie te spelen."

Murkin is geboren in het Engelse Colchester, maar woont al sinds zijn vierde in Nederland. Via Zaandijk, KFC, Purmersteijn en Fortuna Wormerveer belandde de buitenspeler op zestienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van FC Volendam.