Nog meer acties bij Tata Steel, 'vannacht stopt keten van ijzer en staal'

De ochtend- en middagploeg van de afdelingen 'Testing en het Waterlab' van Tata Steel zijn al eerder in staking gegaan. Berghuis: "Waar het om draait, is dat er hier toekomstperspectief wordt geboden. Dit bedrijf moet de 21ste eeuw in worden gebracht. Samen met de medewerkers. Wij willen dat de winsten die we al jaren maken, en die naar de UK worden weggesluisd, worden geïnvesteerd in IJmuiden. "

Alleen dan kan volgens Berghuis de al aanwezige kennis en kunde worden behouden. Ook zijn er volgens hem veel investeringen nodig om de milieu- en CO2-problemen goed aan te pakken en het bedrijf klimaatproof te maken.

Geen gedwongen ontslagen

Medewerkers van de staalconcern en FNV willen de garantie van de directie dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat er geen banen verdwijnen. Ook wil het personeel dat afspraken in het Werkgelegenheidspact en het Generatiepact worden verlengd tot 2026 en dat er geen onderdelen van Tata Steel Nederland verkocht worden.

Theo Henrar

Vorige maand werd plotseling directievoorzitter van Tata Steel Nederland Theo Henrar de laan uitgestuurd. "Dat was voor heel veel medewerkers de druppel. Ze zijn het zat en willen zekerheid over het voortbestaan van Tata Steel in IJmuiden", aldus Berghuis. FNV zegt nog steeds geen goede uitleg over het vertrek van Henrar te hebben gekregen.

De staking van vannacht zal veel impact op de hoogovens en de staalfabriek in meerdere diensten hebben.