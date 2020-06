Alsnog een streep door volksfeest Heemskerk

Het bericht werd vanmiddag bekendgemaakt in een videoboodschap door burgemeester Mieke Baltus en de voorzitter van de harddraverijvereniging Heemskerk, Gerard Post Uiterweer. Baltus: “Ik vind het een heel vervelende boodschap. Natuurlijk zagen veel mensen het al wel aankomen, maar het blijft heel jammer dat we dit jaar geen volksfeest kunnen vieren. We moeten ons allemaal aan de anderhalvemeter afstand houden, ook in september", aldus de burgemeester.

Ramp voor paardensport

Ook Post Uiterweer baalt als een stekker. "Het is voor ons en voor het publiek ontzettend jammer, maar bedenk dat het nog veel erger is voor iedereen die zijn brood moet verdienen in de paardensport. Wij zijn nu nr. 21 van de 26 draverijen die dit jaar definitief niet doorgaan, een ramp voor de sector."

